"Palazzo Rosa? Non serve un consiglio aperto"

E’ duello sulla richiesta delle opposizioni di un nuovo consiglio comunale aperto sulla criticità del Palazzo Rosa. A prendere la parola è il Pd: "Mentre il governo non da risposte sulla questione sicurezza, le opposizioni invece di interfacciarsi con i propri vertici in parlamento e al ministero degli interni, chiedono un nuovo consiglio aperto all’amministrazione. Consiglio del tutto inutile dal momento in cui da quello aperto svoltosi a marzo scorso sullo stesso tema non è emersa nessuna novità". "L’amministrazione non si è mai sottratta al confronto e proprio in quel consiglio la maggioranza rispose alle tante domande dei cittadini – prosegue la nota Dem – con l’obiettivo di chiarire le tante fake news messe in giro ad arte". Fu proprio quella sera che vennero votate all’unanimità due mozioni per chiedere al governo maggiore sicurezza a Ponsacco. "Non è certo il sindaco infatti ad avere il potere di rafforzare gli organici di carabinieri e polizia, elemento fondamentale per poter dare risposte incisive ai cittadini in questo ambito – spiega il Pd – . Il governo Meloni ha da sempre fatto della sicurezza un cavallo di battaglia, ma stando ai fatti anche questo argomento si sta rivelando una falsa promessa elettorale. Che le opposizioni battano i pugni sul tavolo con chi di dovere". Il Comune, dice il Pd – "quello che poteva l’ha fatto". A partire dalle 50 telecamere installate sul territorio e al rafforzamento della polizia municipale.