Palazzo Matteucci: i progetti vincitori del concorso di idee

Un concorso di idee per la riqualificazione di palazzo Matteucci, promosso dalla Cassa di Risparmio di Volterra, proprietaria dell’immobile in via dei Sarti. Intanto, ecco il podio: al primo posto Paolo Galantini, ingegnere che ha progettato un boutique hotel, al secondo posto Serena Cecchini, architetto di Perugia che ha progettato un senior living, ovvero una residenza di lusso per anziani. Medaglia di bronzo per l’architetto Lorenzo Maggio di Caivano (Napoli) che ha progettato una spazio espositivo. L’iniziativa ha visto la partecipazione di professionisti a livello nazionale che hanno proposto progetti innovativi e di particolare interesse. La remiazione è stata introdotta dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra Roberto Pepi, che ha dichiarato soddisfazione per un progetto in grado di restituire alla comunità un importante elemento del patrimonio storico e culturale volterrano. Soddisfazione espressa anche dal sindaco Giacomo Santi, che ha fin da subito appoggiato il progetto tramite l’inserimento di un dirigente comunale nella commissione giudicatrice del concorso. Il presidente di commissione, l’architetto Gabriele Cei, rappresentante del consiglio dell’ordine degli architetti di Pisa, ha illustrato ai presenti i criteri di valutazione adottati dalla commissione composta anche dall’ingegnere Leonardo Mattolini, membro del consiglio dell’ordine degli ingegneri e dall’architetto Alessandro Bonsignori, funzionario del Comune di Volterra. "Il livello delle proposte progettuali – ha dichiarato il presidente Cei – esaminate dimostra quanto sia importante il concorso di architettura, unico percorso capace di ridare centralità alla progettazione, di realizzare buona architettura e consentire ai professionisti, soprattutto ai giovani, di liberare idee e creatività".