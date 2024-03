Palazzetto, il maxi cantiere. Sarà inaugurato ad aprile. Avrà anche un “tunnel“

Non chiamatela palestra, ma palazzetto. Perché il cantiere che sta realizzando l’impianto sportivo di Fornacette ha raggiunto una dimensione tale che ormai fa ben capire quanto l’amministrazione comunale ha investito e quali sono le reali intenzioni. Perché la palestra ad uso e consumo della scuola inaugurata nel 2016, celebre per essere stata tra le prime in zona ad adottare una tecnologia verde con l’utilizzo del legno per la struttura, è un vero e proprio palazzetto per dimensioni, dotazioni e funzionalità. E per testimoniare il tutto, il sindaco Cristiano Alderigi ha fatto un sopralluogo per mostrare lo stato di avanzamento dell’opera che sarà dotata anche di un collegamento coperto tra la scuola e l’impianto sportivo. C’è già anche la data, ufficiosa, di inaugurazione della struttura, il 13 aprile.

Il palazzetto è dotato di un campo per il basket e il volley con relativa tribuna. Ma ci sarà anche una palestrina, al piano superiore per gli allenamenti di ginnastica dolce, corsi di yoga e tanto altro. A corredo ci sono una serie di locali tra cui vari spogliatoi. Come tutte le palestre che sorgono accanto alle scuole, il futuro impianto avrà due vite distinte durante l’arco della giornata. La mattina sarà utilizzata dagli studenti e il pomeriggio dagli sportivi delle varie discipline che avranno un accesso separato dalla scuola. l lavori sono divisi in due lotti. L’importo complessivo del primo lotto, quello che sarà presentato ad aprile, era di 2,6 milioni ed era finanziato dal MIUR con il Piano Palestre per la somma di 2 milioni e 600.000 euro propri dell’ente comunale. Con l’aumento dei costi di tutti i materiali post-covid l’importo per la realizzazione del primo lotto della palestra è salito a 4,6 milioni. Altri 2 milioni sono stati stanziati da Regione Toscana e grazie a questi fondi sarà completato il primo lotto e una piccola parte dei lavori complementari al primo lotto. Il primo lotto prevede sostanzialmente la realizzazione della palestra e degli spogliatoi con opere complementari al primo lotto tra cui figura anche il collegamento tra la palestra e la scuola Pertini che però sarà realizzato dopo aprile, precisamente nei mesi estivi quando la scuola sarà chiusa.