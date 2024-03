Palacqua, finalmente il via. Il cantiere può aprire. Da domani divieti di sosta

Stavolta ci siamo davvero. Da domani fino al 14 marzo 2025, e comunque fino all’ultimazione del cantiere, il Comune di Pontedera ordina l’istituzione del divieto di transito, di sosta con rimozione coatta e di fermata nel parcheggio di via Indipendenza, lato sud, per dare il via al cantiere che farà nascere la nuova piscina comunale coperta. Quel PalAcqua finanziato con 5 milioni di euro con fondi Pnrr previsto nella zona dell’ormai ex mercato ortofrutticolo e del capannone di via del Gelso il cui progetto è stato visto e rivisto negli ultimi anni. Inizialmente doveva prevedere anche un palazzetto dello sport, includendo anche l’area dell’ex deposito Cpt di via Pacinotti, poi il progetto è stato ridotto alla sola piscina con l’occupazione della zona ex mercato ortofrutticolo che da domani, con l’inizio della delimitazione dell’area di cantiere, inizierà ad essere ripulita e demolita.

Un momento atteso soprattutto dai tanti sportivi che ogni giorno ed ogni settimana frequentano la piscina comunale di via della Costituzione, che più volte negli ultimi anni è stata costretta alla chiusura forzata, costringendo centinaia di atleti, nuotatori di ogni età, a spostarsi nelle piscine di altri Comuni. Le cupole che ospitano la piscina e il palazzetto, seppure recentemente sono stati impermeabilizzate, risentono del peso degli anni. Ecco la necessità di costruire un nuovo impianto sportivo in città che – secondo il progetto curato dalla Seven&Seven di Pontedera – sarà efficiente dal punto di vista energetico e dotata di nuovi parcheggi, con la creazione di spazi a verde pubblico. La piscina, progettata secondo la vigente normativa Coni, potrà ospitare fino a 200 spettatori con tanto di area ristoro collegata con l’esterno. Un importante progetto di rigenerazione urbana per il quartiere di Fuori del Ponte che attende l’apertura del cantiere anche per quanto riguarda la realizzazione del Polo scolastico 0-6, anche questo finanziato da fondi Pnrr, che sorgerà di fianco alla scuola Maltagliata.