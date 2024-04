Paese "in fiore" fra arte e musica

Il Borgo di Montopoli torna ad animarsi e a vestirsi di profumi, colori e musica. Montopoli in Fiore sarà domenicadalle 10 alle 18 con un programma ricco di eventi. Alle 10 è prevista l’inaugurazione dell’ evento con il taglio del nastro, mentre dalle 10 alle 12 visite guidate all’oratorio di Santa Marta in Via del Falcone dove si potranno trovare i pittori della Scuola Egol’Art di Ponte a Egola di Lorenzo Terreni (e nella prima parte di Via l’Infiorata). Alle 11 alla Torre di San Matteo ci sarà un laboratorio per i bimbi con l’Arborista Matteo su come rispettare e prendersi cura delle piante e con semina di piccole piantine. Eppoi ancora eventi con Gilberto Rossi e le piante in cucina, musica e ulteriori laboratori. Molti saranno gli espositori tra vivaisti e artigianato: un evento tutto da scoprire nato su iniziativa del Comitato Montopoli nel Cuore.