Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Pontedera
CronacaOspedale, decolla il cantiere del nuovo parcheggio
25 set 2025
REDAZIONE PONTEDERA
Ospedale, decolla il cantiere del nuovo parcheggio

Allestita l’area che accoglierà 96 auto e 13 moto. L’intervento fa parte del programma di interventi relativi alla realizzazione della nuova Rems

Il rendering del parcheggio

Il rendering del parcheggio

Volterra, 25 settembre 2025 - Prende vita, finalmente, il progetto del nuovo parcheggio all’ospedale di Volterra. Con l'allestimento del cantiere edile, a partire da ieri, 24 settembre, sono partiti i lavori per realizzare il nuovo parcheggio a raso nell'area dove sorgeva l'edificio Livi.

Il nuovo parcheggio avrà 96 posti auto e 13 posti per moto e ciclomotori, per una superficie totale di circa 3.015 metri quadrati. A causa dell’aumento dei costi dei materiali, il progetto iniziale è stato rimodulato e dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, tra cui l’autorizzazione paesaggistica e il rilascio della variante al permesso di costruire, adesso la ditta incaricata sta approntando le attrezzature per procedere all'esecuzione dei lavori. Il termine previsto per la fine dei lavori è il prossimo febbraio.

La realizzazione del parcheggio fa parte del programma di interventi relativi alla realizzazione della nuova Rems di Volterra.

