Ospedale, decolla il cantiere del nuovo parcheggio

Volterra, 25 settembre 2025 - Prende vita, finalmente, il progetto del nuovo parcheggio all’ospedale di Volterra. Con l'allestimento del cantiere edile, a partire da ieri, 24 settembre, sono partiti i lavori per realizzare il nuovo parcheggio a raso nell'area dove sorgeva l'edificio Livi.

Il nuovo parcheggio avrà 96 posti auto e 13 posti per moto e ciclomotori, per una superficie totale di circa 3.015 metri quadrati. A causa dell’aumento dei costi dei materiali, il progetto iniziale è stato rimodulato e dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, tra cui l’autorizzazione paesaggistica e il rilascio della variante al permesso di costruire, adesso la ditta incaricata sta approntando le attrezzature per procedere all'esecuzione dei lavori. Il termine previsto per la fine dei lavori è il prossimo febbraio.

La realizzazione del parcheggio fa parte del programma di interventi relativi alla realizzazione della nuova Rems di Volterra.