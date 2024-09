"Orgogliosi di queste cestiste"

PONTEDERA

Mezzo secolo di vita, società di pallacanestro con più ragazze tesserate in Toscana e unica della provincia di Pisa esclusivamente al femminile. È la carta di identità del Basket Femminile Pontedera, ricevuto nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli con due squadre: quella che disputerà la serie B, campionato ai nastri di partenza e la under 19. "Sport e agonismo ovviamente - ha ricordato l’assessore Mattia Belli nel suo intervento - ma anche aggregazione, amicizia, solidarietà, in questa realtà pontederese veramente importante per il nostro territorio e per i valori che trasmette".

Ecco tutti i nomi di staff e giocatrici. Serie B: coach Rino Monaco; assistente Samuele Barbensi; giocatrici: Virginia Rossi (capitano ), Lucia Puccini, Sara Ricci, Katia Bartolini, Costanza Daddi, Giulia Garbini, Marta Preziuso, Gloria Calugi, Maria Samoilic, Bianca Pasqualetti, Ottavia Caselli.

Under 19: coach Luca Mori; preparatori, Alessandro Niotti e Daniele Menichini; giocatrici Federica Salutini (capitano), Aurora Santini,Martina Bullentini, Giulia Marsili, Marta Giovannetti, Viola Carlotti, Sabrina Posillipo, Letizia Ferretti, Giulia Baldacci, Martina Barghigiani, Sara Mannucci, Olga Salvadori, Giulia Filippi.