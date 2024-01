Oltre 4.500 accessi al pronto soccorso

PONTEDERA

Più accessi al pronto soccorso nel 2023 rispetto al 2022. In calo il numero dei ricoveri. L’Asl rende noti i numeri del reparto di emergenza urgenza dell’ospedale Lotti di Pontedera. Dall’1 al 30 dicembre scorsi si sono registrati 4.526 accessi, a seguito dei quali si sono resi necessari 402 ricoveri. Rispetto al 2022 c’è stato un aumento di circa il 7% (gli accessi erano stati 4.217). I ricoveri nei reparti di pazienti dal pronto soccorso sono stati 23 in meno (nel 2022 erano stati 425). Il giorno di maggiore afflusso nel mese di dicembre 2023 è stato sabato 30 con 175 accessi.

Questi nel dettaglio i dati relativi agli ultimi giorni dell’anno: domenica 17 dicembre 168 accessi, lunedì 18 162, martedì 19 140, mercoledì 20 144, giovedì 21 141, venerdì 22 142, sabato 23 159, domenica 24 133, lunedì 25 138, martedì 26 172, mercoledì 27 165, giovedì 28 167, venerdì 29 169, sabato 30 175. Quindi, nel mese di dicembre 2023 all’ospedale di Pontedera e in altre strutture ospedaliere aziendali – come ha spiegato in questi giorni il capoarea Alberto Conti – "si sono raggiunti i livelli di luglio e agosto, con pazienti soprattutto anziani affetti da bronchiti e influenza" (meno con polmoniti). In alcuni specifici giorni non sono mancate le difficoltà. Il pronto soccorso non va in crisi entro 150 accessi. Oltre questa soglia il sistema può andare in crisi con attese superiori alla media.

Il capoarea dottor Conti ha evidenziato, in base a un’analisi delle patologie riscontrate, come siano aumentati in maniera significativa i casi che sono arrivati in pronto soccorso ma potevano essere trattati a casa. Da sottolineare anche l’aumento di accessi in pronto soccorso e di ricoveri legati a influenza e covid, anche a causa del non altissimo numero di vaccinazioni. E’ ancora possibile vaccinarsi e l’appello è rivolto in questo caso soprattutto alle fasce più fragili (grandi anziani, portatori di patologie e donne in gravidanza).