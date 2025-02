"Oggi consiglio sul bilancio. Ma l’assemblea non c’è stata"

SANTA MARIA A MONTE "Oggi, venerdì, alle 18.30, c’è il consiglio comunale. Dato che l’amministrazione comunale non pubblicizza la notizia del prossimo consiglio comunale, lo facciamo noi. Possibile che sul sito del Comune di Santa Maria a Monte non ci sia in prima pagina la convocazione dei consigli comunali? Il consiglio di oggi affronta l’atto più importante di un’amministrazione, il bilancio di previsione, ma è solo menzionato sotto la voce albo pretorio. Questo la dice lunga, fa capire che il sindaco Del Grande non vuole che la gente partecipi all’atto più importante di una amministrazione comunale". Lo sostiene Alberto Fausto Vanni di Azione, Partito Repubblicano e Santa Maria a Monte Civica. "Il sito del Comune riporta un insieme di notizie ormai obsolete – aggiunge Vanni – e addirittura sono stati tolti gli indirizzi mail degli assessori, perché?. Il sindaco Del Grande aveva detto che avrebbe fatto assemblee con la cittadinanza per spiegare le modifiche alle tariffe. Al momento non le ha ancora fatte e oggi il bilancio viene portato in discussione in consiglio. Non ha avuto il coraggio di presentarsi davanti ai cittadini per spiegare i forti aumenti delle tariffe".