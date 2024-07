Offese sui social, sindaco denuncia: "Frasi oltraggiose e violente. E’ l’ora di rendere il tutto pubblico"

MONTECATINI VALDICECINA

"Sei un fascista di m...". E’ una delle poco edificanti frasi che un cittadino di Montecatini Valdicecina, nelle scorse ore, ha rivolto al sindaco Francesco Auriemma attraverso post su Facebook e storie pubblicate su WhatsApp. Una sfilza di post composti da parole e frasi ingiuriose in cui il non anonimo cittadino (il sindaco ha pubblicato le offese a lui rivolte sui propri canali social, omettendo nome e cognome dell’autore) prende di mira non solo il primo cittadino, ma anche sua moglie. "La violenza verbale può generare altrettanta violenza verbale – commenta il sindaco – per questo motivo ho deciso di rendere il tutto pubblico, perché dobbiamo dare un freno a certi atteggiamenti affinché non generino repliche. Sto pensando di sporgere querela. Si tratta di frasi offensive, oltraggiose e lesive della mia reputazione e della reputazione di mia moglie. So bene che assumere l’incarico di sindaco comporta subire critiche da parte della cittadinanza. Critiche che sono un legittimo diritto dei cittadini, ma trascendere fino ad arrivare alle gravi offese contenute in quei messaggi non credevo fosse possibile". "Fascista" è il termine che ricorrere sovente nelle ingiurie contro il sindaco, insieme a altre parole cariche di offese.

"Fascista significa violento, per me il fascismo è un Male con la M maiuscola, è una parola che mi infastidisce - sottolinea - non capisco davvero simili cattiverie. Tutto quanto scritto dalla persona è lesivo e privo di ogni fondamento. Mi si accusa addirittura di aver fatto alcune iniziative con i commercianti". Il sindaco Auriemma ha ricevuto la solidarietà di molti cittadini e della capogruppo di opposizione Nadia Giannelli.

Ilenia Pistolesi