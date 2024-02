Occhetto e l’addio al Pci. Tra storia e fantasia. Quei giorni in un libro

Nuovo appuntamento per un libro che sta facendo un vero e proprio tour sul territorio. "Ho ucciso Achielle Ochetto" sarà presentato domenica alle 11 alla Casa del Popolo di Ponte a Egola. Si tratta di un lavoro di Pilade Cantini e Marcello Cavallini. Di cosa parla? ll giorno che Achille Occhetto annuncia di voler cambiare il nome al Pci, Adelio Marchesini decide di ucciderlo. Vecchio militante comunista, Marchesini si mette all’opera per portare a termine il suo piano, dando il via a una serie di disavventure grottesche e inquietanti che sconvolgeranno le vite di vari personaggi: la moglie, un giovane segretario di sezione, due misteriosi agenti segreti e una miriade di curiosi tipi della Casa del Popolo. Giallo, romanzo storico, parodia di noir? La scoperta nel finale.