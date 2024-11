Obiettivo sicurezza: Carabinieri in prima linea contro le truffe

San Miniato (Pi) 28 novembre 2024 – Continua senza sosta l'impegno dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato (PI) per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le persone anziane, sui rischi sempre più frequenti delle truffe. Nei giorni scorsi, i Comandanti delle Stazioni di Peccioli, Terricciola, Chianni e Palaia hanno incontrato direttamente i cittadini, organizzando incontri informativi per illustrare le nuove tecniche utilizzate dai truffatori e fornire preziosi consigli su come difendersi da raggiri sempre più sofisticati. Durante gli incontri, i militari dell'Arma hanno presentato una panoramica delle modalità più comuni con cui i malintenzionati cercano di approfittare della buona fede delle vittime, facendo esempi concreti di casi reali. Tra le tecniche più diffuse, ci sono la richiesta di denaro per un familiare coinvolto in un incidente stradale, l'intervento di falsi tecnici che chiedono di pagare per riparazioni inesistenti e molte altre ancora.

Ai partecipanti agli incontri è stato illustrato e commentato il contenuto dell’opuscolo informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa e forniti utili consigli sul comportamento da tenere in caso di situazioni sospette, per proteggere sé stessi e le proprie abitazioni. Tra i suggerimenti più importanti:

- Non aprire la porta a sconosciuti: Se non si conosce la persona, è meglio non aprire la porta di casa, anche se si presenta come un parente o un addetto ai servizi.

- Non fornire mai informazioni personali o bancarie a sconosciuti: Né al telefono né a domicilio.

- Denunciare sempre alle forze dell'ordine qualsiasi tentativo di truffa: Anche se non si è caduti nel raggiro, è importante segnalare l'accaduto per consentire alle autorità di indagare.

L'iniziativa dei Carabinieri è stata molto apprezzata dai cittadini, che hanno sottolineato l'importanza di essere informati e consapevoli dei rischi per potersi difendere in modo efficace.