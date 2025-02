Nuovo cioccolato firmato Noalya per Taste Firenze

Presentato sabato al Taste di Firenze, il salone dedicato all’eccellenza del gusto, il nuovo cioccolato Criollo del Messico prodotto da Noalya di Ponsacco. "Nel mio viaggio in Messico ho ricercato le più rare varietà di cacao Criollo – spiega Alessio Tessieri, fondatore di Noalya – quello autentico, quello più puro che si distingue per la ricchezza aromatica e la sua naturale dolcezza". Nascono così i nuovi cioccolati Mexico, realizzati con tre diverse tipologie di cacao Criollo, con 80% di massa e senza l’aggiunta di burro di cacao, capaci di esprimere l’eccellenza del ‘cru’ messicano. Un cioccolato ideale per ogni tipo di preparazione e per ottenere la più alta intensità di cacao. Ottimi nella creazione di ripieni per praline, ganache, mousse, dolci di ogni tipo, cremosi, gelati e sorbetti. Noalya, che produce il suo cioccolato di alta qualità proprio nella zona industriale di Ponsacco, insieme alle cooperative di produttori di Chiapas e del Tabasco svolgono un ruolo fondamentale nel salvaguardare il cacao criollo e la commercializzazione di questo gran cru ha contribuito significativamente al sostentamento di numerose famiglie indigene. Un continuo impegno a tutela della biodiversità locale, che contrasta anche il rischio di deforestazione, assicurando al contempo una produzione di cacao di alta qualità, sostenibile e unico al mondo. I tre tipi di cioccolato Mexico sono: il crillo Perla de Soconusco, il criollo Encanto de Chiapas ed il criollo Almendra Blanca de Tabasco.