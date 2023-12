Nuovo asfalto in centro. Ecco il cantiere

POMARANCE

Scattano domani, 18 dicembre, nel centro di Pomarance, i lavori di asfaltatura commissionati da Enel Distribuzione in seguito agli importanti lavori di potenziamento della linea elettrica del centro urbano: via dei Fossi, piazza Sant’Anna e via Garibaldi. Le asfaltature interessano piazza Sant’Anna e via Garibaldi. Dalle 8 alle 17, e fino a conclusione dei lavori, è pertanto istituito il divieto di sosta e il limite di velocità a 10 kmh in piazza S. Anna e nel tratto di via Garibaldi tra piazza S. Anna e via porta Massetana, e il senso unico alternato nel tratto di via Garibaldi tra l’incrocio con via Serafini e l’incrocio con viale Cercignani. I lavori, per esigenze aziendali di Enel, devono essere eseguiti entro l’anno. "A causa delle condizioni meteorologiche delle ultime settimane si è reso necessario rimandare l’inizio dei lavori a lunedì 18 dicembre quando sono previste condizioni di tempo ottimali per l’esecuzione dell’intervento – sottolinea l’amministrazione comunale – Il programma dei lavori prevede il rinnovo del manto stradale di parte di piazza S.Anna. e l’altra metà sarà effettuata nel 2024 successivamente al passaggio della fibra ottica, e di via Garibaldi, mentre via dei Fossi sarà oggetto di asfaltatura da parte dell’amministrazione nei primi mesi dell’anno. I lavori dovrebbero concludersi mercoledì 20 dicembre per consentire il regolare svolgimento del mercato e limitare i possibili disagi alle attività commerciali. L’amministrazione ha avuto rassicurazioni che i tempi imposti saranno rispettati e non andranno a intaccare le festività natalizie".