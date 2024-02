Nuovità a scuola: inglese e discipline tecniche

PONSACCO

Inglese e discipline Stem (scienze, tecnologia, informatica e matematica. Una "rivoluzione" che da settembre coinvolgerà le scuole di Ponsacco, dall’Infanzia alla Secondaria di primo grado. "Abbiamo ottenuto un importante finanziamento dai fondi Pnrr – spiega la dirigente Floriana Battaglia – che ci ha permesso di incrementare l’offerta formativa". Gli alunni potranno conseguire le certificazioni di lingua gratuitamente e frequentare corsi di potenziamento di inglese a scuola in orario extrascolastico. Per le prime delle Fucini terzo pomeriggio di laboratorio dell’area espressiva e di inglese. All’Infanzia laboratori di inglese. Alle Medie Curvatura Sportiva (due ore di motoria in più) con almeno 18 iscritti. "Grazie alla scuola – commenta l’assessora Stefania Macchi – che offre stimoli positivi ai ragazzi". Iscrizioni entro il 10 febbraio.