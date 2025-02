Nuovi trekking . Per grandi e piccini

Nuovo format per i trekking di Riparbella organizzati dall’associazione Green Riders Experience.

Domenica 2 febbraio, con partenza alle ore 9, appuntamento con “Essentia Bosci Trekking”, un viaggio tra natura, profumi e antichi saperi nella suggestiva cornice delle colline pisane. Un’escursione di 10 km, adatta anche ai bambini (dai 4 anni in su), che condurrà i partecipanti alla scoperta della macchia mediterranea. Ritrovo previsto per le 9.00 alla sede Green Riders Experience con un benvenuto a base di tisane alle erbe. Partenza alle 9.30 per un percorso di circa 6 km immerso nella natura. L’esperienza si concluderà verso le 17/17.30.