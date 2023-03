Nuovi sportelli per i servizi catastali

Agenzia entrate

Valdera-Valdicecina, 1 marzo 2023 – Da oggi, 1 marzo 2023, gli utenti della provincia di Pisa potranno richiedere i principali servizi catastali anche all'ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Pontedera e allo sportello decentrato di Volterra. Per arricchire l’offerta ai cittadini, infatti, all’interno di queste strutture apre, in via sperimentale fino a giugno 2023, uno sportello dedicato alle richieste normalmente gestite dall’ufficio provinciale-territorio di Pisa. Quali servizi vengono forniti dai nuovi sportelli: nelle postazioni attivate nell’ufficio territoriale di Pontedera, in via delle Brigate Partigiane n. 2, e allo sportello decentrato di Volterra, in piazza dei Priori n. 7, sarà possibile richiedere visure castali e planimetriche informatizzate ed estratti di mappa informatizzati. Il periodo di sperimentazione servirà a valutare l’utilità delle postazioni in termini di assistenza al cittadino, attraverso l’analisi del numero di servizi gestiti e dei tempi di erogazione. Gli orari e le modalità di prenotazione: i nuovi sportelli catastali riceveranno gli utenti su appuntamento il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 10.30 a Pontedera e il giovedì mattina dalle 8.30 alle 10.30 a Volterra, secondo l’ormai consolidato modello di accesso programmato dell’Agenzia. I cittadini possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet, nella sezione Prenota un appuntamento, tramite l’App «AgenziaEntrate» o attraverso il Centro unico di prenotazione al numero 800.90.96.96 (06.96668907 da telefono cellulare) scegliendo l’opzione 3.