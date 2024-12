Nuovi “pacchetti anti-spopolamento“. Soldi a chi si trasferisce a Pomarance

POMARANCE

Il Comune di Pomarance dà il via a un nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per frenare l’inverno demografico e attrarre al contempo l’insediamento di altre attività commerciali e artigianali. La prima misura si pone l’obiettivo, quindi, di incentivare la residenzialità nel Comune e porre quindi uno stop allo spopolamento ed è destinata a coloro che trasferiranno la propria residenza nel Comune di Pomarance per un periodo minimo di 5 anni.

Nei precedenti bandi, avevano partecipato 22 persone, ovvero circa il 25% della media di persone che prendono residenza nel Comune. La seconda misura è finalizzata a incentivare l’insediamento di attività commerciali o artigianali nei centri abitati del territorio che ne sono sprovvisti. Condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio, è che nel centro abitato individuato per l’apertura dell’attività (sono esclusi insediamenti produttivi al di fuori dei centri abitati come definiti dal codice della strada) non sia già presente la stessa tipologia commerciale/artigianale. Il Comune finanzia il progetto con 30.625 euro, che arrivano dalle risorse del fondo geotermico 2022 relativo alla produzione geotermoelettrica 2021. Scendiamo nel dettaglio: l’importo massimo di contribuzione riconoscibile per nuovi residenti e per nuove attività è di 7.500 euro. Per il pacchetto “nuovi residenti“ è prevista la concessione di un contributo base pari a 5 mila euro. Per ogni ulteriore componente del nucleo residente si aggiungono 1.250 euro fino al raggiungimento del limite di 7.500 euro. Il contributo assegnato potrà avere le seguenti destinazioni: rimborso parziale dell’acquisto dell’immobile, delle rate del contratto di locazione o delle rate per mutuo, spese di rogito in caso di acquisto dell’immobile dove è stabilita la residenza, utenze domestiche, rimborso nella misura massima dell’80% per servizi scolastici, rimborso per libri di testo scolastici (anche universitari) nella misura massima dell’80%, rimborso per spese di ristrutturazione e manutenzione ordinaria. Anche l’insediamento di nuove attività prevede vari rimborsi. Il regolamento è sul sito del Comune.

I.P.