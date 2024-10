Nuova Rsa. Prima pietra. La cerimonia

Un giorno spciale, quello di oggi. Alle 15 in Piazza Vittorio Emanuele II a Bientina si terrà la cerimonia per la posa della prima pietra della futura Rsa Madonna del Sacro Cuore. Saranno presenti monsignor Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo di Pisa, e il nostro vescovo Giovanni Paccosi. Il progetto, voluto dalla Fondazione Madonna del Soccorso Onlus, è frutto di una collaborazione con la parrocchia di Bientina e le istituzioni locali, e sottolinea l’importanza di una struttura di questo tipo per il territorio, struttura che ospiterà complessivamente fino a 48 anziani non autosufficienti. L’opera richiederà un investimento di circa 4 milioni di euro e averà anche un Centro diurno aggregato da 6 posti e il recupero della chiesina del Sacro Cuore, che sarà rimessa a disposizione della collettività. Quest’ultimo aspetto sarà un passaggio significativo di valorizzazione del centro del paese. La volontà dichiarata è quella di integrare – sin dall’inizio – la erigenda struttura con le realtà ecclesiali, sociali e associative del territorio bientinese. Inoltre questa struttura darà opportunità di lavoro a circa 35 figure professionali fra addetti all’assistenza di base, un paio di animatori, altrettanti fisioterapisti, impiegati amministrativi e infermieri. Nella stessa occasione verrà riaperta al culto anche la chiesetta del Sacro Cuore facente parte del complesso della futura Rsa, restaurata a tempo di record in soli tre mesi.

C. B.