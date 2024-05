Nuova Rsa da 48 posti. La prima pietra a ottobre

BIENTINA

Posti di lavoro. E una nuova residenza sanitaria assistitati, con tanto di centro diurno. Un’altra realtà di valore strategico per il territorio. Partiranno a ottobre i lavori per la realizzazione della Rsa "Madonna del Sacro Cuore" che sorgerà nella centrale piazza Martiri della Libertà a Bientina, nell’"Ospizio Gerini", già di proprietà della famiglia Pacini Battaglia. L’idea – si legge in una nota della diocesi di San Miniato – è nata da alcuni parrocchiani che l’hanno presentata al parroco don Ettore Baroni, il quale ha invitato la Fondazione "Madonna del Soccorso" di Fauglia ad acquistare palazzo per realizzarvi questa preziosa struttura.

L’opera richiederà un investimento di circa 4 milioni di euro – spiega la nota – e prevede la realizzazione di una realtà da 48 posti per anziani non autosufficienti, e, appunto un Centro diurno aggregato da 6 posti e il recupero della chiesina del Sacro Cuore, che sarà rimessa a disposizione della collettività. Quest’ultimo aspetto sarà un passaggio significativo di valorizzazione del centro del paese.

Stasera alle 21,30 nella sala parrocchiale don Bosco a Bientina, il progetto complessivo verrà illustrato alla popolazione. L’invito a partecipare alla presentazione del progetto, venerdì sera, è esteso a tutti. Un momento importante per il mondo degli anziani e per Bientina: la presentazione del progetto ha il patrocinio anche dell’amministrazione comunale. La volontà dichiarata è quella di integrare – sin dall’inizio – la erigenda struttura con le realtà ecclesiali, sociali e associative del territorio bientinese. Inoltre questa struttura darà opportunità di lavoro a circa 35 figure professionali fra addetti all’assistenza di base, un paio di animatori, altrettanti fisioterapisti, impiegati amministrativi e infermieri. Ma c’è un altro aspetto molto significativo,

È la prima volta che la Fondazione "Madonna del Soccorso" s’impegna in un progetto fuori dalla diocesi di San Miniato. Questa nuova apertura farà arrivare a Bientina anche una comunità religiosa impegnata nel servizio di apostolato con gli anziani. La cerimonia di posa della prima pietra è già fissata per il prossimo 6 ottobre e sarà officiata dall’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto e dal vescovo di San Miniati monsignor Giovanni Paccosi.

