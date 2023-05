Nuova piazza del popolo Il Comune svela il progetto

SAN MINIATO

Sarà il primo confronto, poi forse ne serviranno altri. La consulta di San Miniato il prossimo 25 maggio alle 21, al Bastione, affronterà il tema della riqualificazione di piazza del popolo. Il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori illustreranno il progetto ai cittadini. Un’opera attesa, certo. Ma anche un cantiere che presenterà alcuni disagi. E soprattutto una realizzazione che cambierà il modo di vivere ed usare la piazza. Non mancherà il confronto. Specie sulla questione posti auto: saranno ridotti all’osso e dedicati alla sosta breve.

Di rifare piazza del popolo se ne parla da ben più di un decennio. Dalla metà degli anni Duemila. Poi, quando era sindaco Vittorio Gabbanini, si arrivò anche ad un progetto – frutto di un masterplan realizzato con un ampio confronto – che non arrivò all’obiettivo per mancanza di fondi. Ora ci sono i soldi del Pnrr. C’è il progetto esecutivo. E a gennaio 2024 inizia il cantiere per dare la dignità che serve al cuore del centro, una piazza di autentica bellezza che versa in un degrado, ormai, inaccettabile. Nelle prossime settimane il Comune andrà all’affidamento della gara. Ma è chiaro che il confronto diretto ed aperto con i cittadini è un passaggio essenziale: specie per una piazza così strategica per la vita di San Miniato. I lavori, appunto, da gennaio. Prima non ci sono le condizioni: l’estate è piena di eventi da giugno a fine settembre, l’autunno per la città è un periodo tutto "bloccato" dal tartufo. Ma come sarà la nuova piazza del popolo?

Il progetto sarà svelato nella consulta. Ad oggi si sa solo solo che sarà mattonellata in pietra come via Ser Ridolfo. E che la Soprintendenza deve ancora esprimersi, e lo farà successivamente, riguardo le indicazioni per la nuova illuminazione e gli arredi. Sulla pavimentazione in pietra c’è, invece, il via libera, mentre è stato "fermato" qualsiasi inserto di altra pietra come abbellimento o piantumazione del verde. I lavori – secondo l’ipotesi dell’amministrazione comunale – dureranno tre o quattro mesi da gennaio ad aprile del 2024. Dunque via l’asfalto, e la pavimentazione sarà in pietra, uniformata appunto con via Ser Ridolfo. Sempre in pietra sarà realizzata anche anche via Conti fino alla piazzetta del fondo. Altra cosa importante: piazza del popolo, si attraverserà per l’uscita dal centro storico e non sarà più possibile utilizzarla come una rotatoria.

Carlo Baroni