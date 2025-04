Nuova farmacia comunale. Entro giugno il trasferimento. Stanziati i primi 150mila euro

CASTELFRANCOIl trasferimento della farmacia comunale di via Solferino, nei nuovi locali adiacenti alla nuova Coop costruita al posto dell’ex calzaturificio Lorbac, dovrebbe avvenire entro la fine del mese di giugno. Il sindaco Fabio Mini l’ha detto al momento dell’inaugurazione del supermercato che Unicoop ha aperto in via Solferino al posto di quello di via Quasimodo. La nuova farmacia comunale si trova nella parte dell’edificio del minimercato a sinistra rispetto all’ingresso, dalla parte del giardino dell’Orto di San Matteo. I tempi del trasferimento sono dettati anche dall’urgenza di iniziare i lavori di sistemazione e riqualificazione dell’edificio dell’attuale sede della "Comunale" che dovranno iniziare entro la fine di maggio come stabilito dal finanziamento Pnrr che il Comune di Castelfranco ha ottenuto. I locali della farmacia comunale alla Coop sono quasi pronti. Mancano solo gli arredi.

Per questo motivo il 19 marzo scorso il consiglio comunale ha approvato il "piano di risanamento presentato dal liquidatore dell’Azienda speciale servizi pubblici locali e revocato lo stato di liquidazione della stessa prevedendo la copertura del disavanzo per un ammontare complessivo di 455.876 euro attraverso lo svincolo dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del Fondo perdite per le società partecipate, per un importo di identico ammontare". "Considerato che uno dei fattori che hanno determinato le prospettive di risanamento dell’Azienda è rappresentato dall’imminente trasferimento della farmacia comunale nei locali del nuovo punto vendita aperto dalla Coop e ritenuto urgente consentire all’Azienda di poter stipulare i contratti con i fornitori per procedere all’allestimento dei nuovi locali – si legge nella determina a firma della segretaria comunale Adriana Viale – delibera di impegnare a favore dell’Azienda speciale servizi pubblici locali la somma di 455.876 euro e di liquidarne una prima tranche di 150.000 euro".