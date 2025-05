Nuova edizione della Mangialonga: cibo e vino di qualità nei borghi di Pontedera

Pontedera, 16 maggio – Domenica 18 maggio va in scena l'edizione numero 19 della Mangialonga. La tradizionale passeggiata nell'eccellenza enogastronomica sulle colline e tra i borghi del Comune di Pontedera torna con la sua formula classica che tanto ha attirato in questi anni.

Saranno 1200 le persone che si troveranno al centro ippico Lo Scoiattolo (partenze scaglionate dalle 10 in poi) per percorrere i sentieri fino a La Rotta passando per Montecastello. Otto le tappe dove i partecipanti potranno degustare prodotti di altissima qualità, tutti di aziende del territorio.

Dalla ribollita alla pasta, dalle eccellenze norcine all'olio extravergine, dalla porchetta artigianale alla patata, dai formaggi al miele, dalla pasticceria al gelato per terminare, come da tradizione, con i frati. Ma questo solo per citare alcuni dei prodotti che saranno serviti. Tutto sarà accompagnato da vini bianchi e rossi del territorio, con ben 80 etichette a disposizione.

«La qualità è ancora una volta la parola chiave anche di questa edizione» - spiega l'assessore alle attività produttive Alessandro Puccinelli - «Ci apprestiamo a vivere una domenica con numeri veramente importanti per una manifestazione che valorizza il territorio e le sue produzioni e che, al tempo stesso, coinvolge centinaia di persone facendoci scoprire percorsi naturali veramente di grande valore. Come sempre sarà in piedi una macchina organizzativa notevole - aggiunge l'assessore - e ringrazio perciò gli uffici comunali per il grande lavoro svolto, le associazioni del territorio, fondamentali per la parte organizzativa e di gestione, il "direttore artistico" dell'evento Enrico Bimbi, tutti i partecipanti, le aziende presenti e gli sponsor».

Ecco l'elenco completo delle aziende gastronomiche: macelleria norcineria Sergio Falaschi, macelleria norcineria Marco Desideri, macelleria norcineria Centro Carni di Adriano Miniero, azienda agricola Col di Conca, Zanobini catering, azienda agricola Val di Lama, azienda agricola Francesco Elter, pastificio Martelli, caseificio Busti, Tenuta di Ghizzano, Agritalia Pontedera, Azienda apicoltura Elia Cantini, azienda degli Azzoni Avogadro, Pasticceria Fondemà, Gelateria Marianelli, fattoria Uccelliera, caffè La Cittadella. In campo anche il Gruppo il Mattone, che, oltre a dare manforte sull'organizzazione, offrirà i tradizionali frati e il comitato Fiera dell'Assunta di Santa Maria a Monte con le patate fritte.

Gli sponsor di Mangialonga sono Conad Belfiore, Giusti Auto, Banca Popolare di Lajatico, Publiset. Inoltre ci sono le partnership di Zanobini, Terre di Pisa e Fisar Pontedera. Alla Mangialonga è abbinato anche un concorso fotografico. I tre migliori scatti vinceranno una cena per due persone in un ristorante cittadino.