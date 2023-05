Nuova centrale geotermica al bivio Il Comitato: "Tutelate il paesaggio"

È indetta per il 15 giugno alle 10 la conferenza dei servizi decisoria relativa al procedimento per il conferimento della concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Qualtra". Lo rende noto il settore servizi pubblici locali, energia e inquinamento atmosferico della direzione ambiente ed energia della Regione Toscana. Tra poco meno di un mese ci sarà quindi un nuovo capitolo della vicenda che riguarda i Comuni di Casole d’Elsa e Radicondoli, nella provincia di Siena, e il Comune di Castelnuovo Val di Cecina. Si tratta infatti del progetto proposto da Magma Energy Italia Srl che prevede la realizzazione della centrale geotermica a ciclo binario in località Qualtra, a Montecastelli Pisano, nel comune di Castelnuovo. Un impianto con sfruttamento del fluido geotermico e la totale reimmissione dei fluidi senza quindi emissioni in atmosfera, per una potenza netta di 10 megawatt elettrici. Un progetto che ha visto la ferma opposizione di parte della cittadinanza che si è riunita in un comitato.

"Se la centrale di Qualtra dovesse davvero funzionare – scrivono dal comitato Montecastelli Viva – ci ritroveremmo ad avere un’area di industria geotermica di una quarantina di kmq lì dove c’erano boschi, campi, fiumi e torrenti e un borgo medievale, anzi due, che tentano di rinascere. La valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto tenere conto del contesto reale in cui si andava inserendo il progetto di Qualtra. Il reale impatto ambientale da valutare non è quello di una centrale alla volta, ma quello di un disegno che ne prevede molte altre e che implica, di fatto, la svendita all’industria geotermica di un territorio prezioso perché ancora caratterizzato dal paesaggio della campagna toscana". Eventuali osservazioni potranno essere inviate entro quarantotto ore antecedenti il 15 giugno, data in cui è stata fissata la conferenza.