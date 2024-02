Numero attività, la città cresce: "Siamo un punto di riferimento"

PONTEDERA

La città di Pontedera si colloca al secondo posto in provincia per numero complessivo di attività. Secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio Toscana nord ovest, nel consueto report annuale, la città della Vespa chiude il 2023 con il segno più sul fronte delle imprese. Al 31 dicembre 2023 risultano 3.634 le imprese registrate in totale, con 222 nuove iscrizioni e 194 cessazioni, che portano ad un saldo positivo di crescita dello 0,8% in più rispetto al periodo precedente. Ma è l’analisi settoriale quella dalla quale emergono le cifre più importanti in termini di crescita. Le principali voci di attività economiche hanno infatti tutte il segno positivo.

Il commercio all’ingrosso e al dettaglio è il primo settore del territorio pontederese con 1.059 attività e un tasso di crescita sul 2023 di +1,4%. Seguono le costruzioni con 499 imprese registrate (+2,3%), le attività manifatturiere (282 con +2,2%), le 268 attività di servizi di alloggio e ristorazione, stabili rispetto allo scorso anno, e quelle immobiliari (246 con 2,1% in più). Performance in crescita anche su istruzione, con un +18,8%, e attività artistiche, sportive e di intrattenimento (+10,2%). Segni più anche su attività finanziarie e assicurative e sul settore agricolo. Lievi flessioni su trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio e agenzie di viaggio.

"Il quadro che emerge è quello di una città viva e attrattiva – è il commento del sindaco Matteo Franconi – una città che proprio lo scorso anno è cresciuta nel numero di residenti, superando quota 30mila e che ha un tessuto imprenditoriale che crede e investe sul territorio. Ricerca, conoscenza, formazione, laboriosità sono veramente nel dna di Pontedera, vero e proprio punto di riferimento di un’area molto vasta sul fronte del lavoro".