Nozze, caccia alle location. Il bando del Comune

Cercasi location per il grande giorno del sì. Il Comune di Montecatini Valdicecina dà il via a un avviso per la manifestazione di interesse da parte di proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di ville, agriturismi e strutture private, presenti nel territorio comunale, per la concessione in comodato gratuito per 5 anni all’amministrazione comunale di locali idonei da adibire a separati uffici di stato civile per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili.

I locali concessi in uso dovranno essere di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico anche tenendo conto degli eventuali interventi di restauro e conservazione effettuati sull’immobile,possedere la conformità edilizia/urbanistica, i requisiti d’idoneità, di agibilità e la conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, antincendio e strutturale in funzione della capienza massima dichiarata. E ancora: essere accessibili al pubblico e garantire l’accesso ai portatori di handicap, essere arredati con beni necessari a garantire lo svolgimento della funzione a cui saranno adibiti, avere una superficie minima di 25 mq e dovrà essere dotato, anche nelle immediate vicinanze, di almeno un servizio igienico accessibile anche ai portatori di handicap. L’idoneità del locale in cui celebrare il grande giorno sarà comunque oggetto di valutazione da parte di personale incaricato dal Comune che effettuerà una serie di sopralluoghi e rilascerà il nulla-osta, riservandosi la possibilità di richiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria per la verifica dei requisiti richiesti I locali identificati come idonei devono essere a disposizione esclusiva del Comune in precisi giorni della settimana, ovvero in periodi concordati con il Comune durante i quali non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle connesse alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il prossimo 12 marzo, sottoscrivendo il modulo disponibile all’ufficio servizi demografici e sul sito internet del Comune.