Notte granata “diffusa“ Non solo il centro ballerà Ivana Spagna super ospite

di Luca Bongianni

Presentato, non senza polemiche, il programma della prima Notte Granata di Pontedera. Ci sarà la cantautrice veneta Ivana Spagna ad animare la festa sul piazzone all’interno dello spettacolo curato dal Radio Stop Party. Ma la Notte Granata non si svilupperà solo in centro. Come nell’ultima Notte bianca del 2019 la serata cercherà di coinvolgere più quartieri, dalla zona della stazione a Fuori del Ponte. E tenterà di abbracciare un pubblico più vasto. Si parte sabato 24 giugno alle 19 in piazza Cavour con un musical ispirato a Frozen, la Regina dei Ghiacci diviso in due spettacoli da 40 minuti intervallati dall’esibizione di Panna, il bidello di Back to School.

Quindi si darà tempo per cenare in città per poi proseguire con i vari spettacoli. In zona stazione, in particolare in piazza dei pullman, ci sarà Raggae Station, con varie band che si alterneranno ad esibizioni di Capoeira sotto la bandiera della pace. In piazza Curtatone, a metà corso, ci sarà Martin e la band di Moreno, in piazza Duomo animazione e musica con Pensiero Nomade ma ci saranno eventi anche in piazza Gronchi ed in piazza della Concordia. Sul piazzone tutta musica e divertimento con Radio Stop ed Ivana Spagna. "Ormai è un’amica di Radio Stop – ha detto Roberto Giannoni – una grande voce italiana famosa in tutto il mondo. Porterà a Pontedera i suoi successi degli ’80 e ’90 e farà ballare tutta la piazza". Ed infine l’organizzazione, quest’anno curata da Alla Vigna Eventi di Cascina con il coordinamento di Eugenio Leone, si riserva di svelare nei prossimi giorni gli altri ospiti, uno su tutti quello che si esibirà sul palco di viale Italia. In questi giorni inoltre è partita una raccolta di adesioni da parte del Comune verso i commercianti per capire chi avesse intenzione di organizzare piccoli eventi davanti al proprio locale. "Sarà un ritorno dopo 4 anni in grande stile – dicono Lorenzo Nuti e Alessio Giovarruscio di Confcommercio – bene l’idea di colorare questa notte di granata e di allargarla anche ai bambini. Noi cercheremo di coinvolgere le attività commerciali, dovrà essere una serata memorabile".

C’è amarezza invece nelle parole di Claudio Del Sarto e di Valentina Aurilio di Confesercenti. "Noi che siamo stati gli storici promotori di questa serata – hanno detto – siamo arrivati a pochi giorni dall’evento senza sapere niente, e come noi i commercianti. L’idea di base è gradevole ma i commercianti si aspettavano un maggior coinvolgimento".