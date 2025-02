Noiper: "SI esce dalla coalizione. Ma prosegue il lavoro in consiglio"

Dopo due settimane di silenzi, torna sotto i riflettori a Capannoli il caso del ritiro dell’appoggio di Sinistra Italiana alla lista Noiper a sostegno di Barbara Cionini. Una retromarcia avvenuta pochi giorni dopo un’iniziativa della ex candidata della destra Silvia Rocchi. Nella locandina dell’incontro figuravano i nomi di esponenti del direttivo Pd provinciale compreso il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, da lì è nata una polemica che non è piaciuta a SI, soprattutto per le prese di posizione del Pd.

Ora ecco le precisazioni della lista Noiper: "Prendiamo atto, certi di non avere provocato in alcun modo questa scelta, che Sinistra Italiana ha lasciato la coalizione di centrosinistra che, a Capannoli, è attualmente forza di opposizione in consiglio comunale. Tutto ha un inizio e una fine, ciò che conta, tra questi due momenti, è l’onestà intellettuale. Restiamo aperti al naturale ingresso di qualsiasi forza politica appartenente all’area di centrosinistra da noi rappresentata. Il percorso auspicato da Sinistra Italiana, al quale fa riferimento la segretaria provinciale, Anna Piu, nelle sue esternazioni sui quotidiani, è tutt’altro che interrotto e prosegue in consiglio comunale con la consigliera Barbara Cionini attraverso un lavoro unitario, serio e competente, mettendo sempre al centro i bisogni e gli interessi concreti di tutti i cittadini di Capannoli e Santo Pietro Belvedere. Ciò che si interrompe, pertanto, è esclusivamente l’adesione di SI alla coalizione Noiper Capannoli e Santo Pietro Belvedere, gruppo consiliare che continuerà a perseguire gli obiettivi di una politica di centrosinistra contenuti nel proprio programma elettorale, con sempre maggiore determinazione".