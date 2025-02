"Nelle nostre scuole c’è posto per tutti". La sindaca Guerrini replica alle polemiche

La sindaca Marica Guerrini rassicura: "c’è posto per tutti". Il nodo sono i posti a scuola e le conseguenti polemiche. "Tutti i bambini e le bambine del nostro territorio sono importanti, e non lasciamo nessuno indietro. All’opposizione sta a cuore la situazione di due bambini che non sono rientrati, per la graduatoria, nella sezione di Montefoscoli della scuola dell’infanzia ma in realtà sono 6 gli alunni “in esubero” e per tutti c’è un posto disponibile nelle sezioni di Forcoli", dice Guerrini rispetto alle polemiche riguardanti le famiglie che hanno fatto domanda alla scuola dell’infanzia del Comune, che si compone di tre sezioni, una su Montefoscoli e due su Forcoli. Le domande per la sezione di Montefoscoli eccedono i posti disponibili e i non ammessi sono stati individuati tramite graduatoria elaborata dallo stesso istituto "Fra Domenico da Peccioli". "Il numero massimo di alunni per classe è stabilito dal Miur, e la formazione delle graduatorie per l’ammissione ai vari plessi è determinata da una commissione individuata sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di istituto – spiega la sindaca– e sono, in ogni caso, resi noti ai genitori al momento dell’iscrizione e pubblici sul sito internet dell’istituto. Comprendiamo il disagio delle famiglie che non hanno avuto il posto nella sezione prescelta ma la competenza del Comune è limitata alla organizzazione del trasporto e della mensa. Ci siamo mossi subito per parlare con le famiglie e abbiamo indetto un riunione per la prossima settimana".