Nelle nostre Agorà idee e regole per vivere il giardino

Noi studenti ci riuniamo periodicamente per stare insieme, discutere, esprimere liberamente le nostre idee e prendere decisioni importanti per la nostra scuola. Queste assemblee vengono da noi chiamate Agorà. Sono momenti di massimo confronto a cui partecipano tutti con entusiasmo. Per ogni Agorà vengono scelti alcuni bambini per esporre le idee emerse durante le riunioni di classe. La prima Agorà è stata nel 2021 con l’esigenza da parte di noi alunni di avere maggiore spazio a disposizione. È stato individuato un campo incolto davanti alla nostra scuola, che poi ci è stato donato.

Da un’analisi del terreno e dopo avere raccolto i dati e le idee emerse durante le riunioni abbiamo individuato proposte comuni a tutte le classi: siepe e recinzione, orto, palco multifunzionale per le letture, le conversazioni, le attività espressive, musicali e teatrali e un’area molto ampia per i giochi motori. Con l’aiuto delle famiglie e di un agronomo è avvenuto l’acquisto e la messa a dimora di piante per la siepe, per creare zone di ombra e la realizzazione di un orto.

Quest’anno abbiamo stabilito regole per un utilizzo corretto del giardino e abbiamo progettato un percorso motorio-sensoriale. La condivisione ci aiuta a trovare idee creative e alternative. Esercitiamo così la nostra capacità di essere cittadini del mondo, liberi di esprimere le proprie opinioni come la nostra Costituzione insegna.