Nei quadri di Fanteria amore per Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE

Nella splendida cornice di villa Mori – che per la prima volta ha aperto le porte a un’esposizione artistica – si è conclusa la personale della pittrice santamariamontese Manola Fanteria. "Per me che amo il mio bel paese – le parole di Fanteria – questa mostra a villa Mori è stata un onore. Ringrazio la famiglia Mori dell’ospitalità e i tanti concittadini che sono venuti a visitare la mia esposizione. Ringrazio in modo particolare il dirigente scolastico Alessandro Imperatrice che ha dato il permesso di affiggere i volantini sulla mostra a scuola facendo in modo così di farla conoscere a ragazzi e famiglie. La mostra è stata così un modo per far capire ai giovani, ai ragazzi, l’importanza dell’arte. Molti studenti delle classi di terza media sono venuti a gruppi a visitare la mostra e per alcuni di loro è stato anche il modo per affrontare il tema dell’importanza dell’osservazione della natura per poi dipingere un quadro e come segno e colore definiscono l’opera". "Sono orgogliosa di Manola Fanteria – le parole della sindaca Manuela Del Grande presente all’inaugurazione – Una donna profondamente sensibile che sa trasmettere emozioni con colori delicati, caldi, accattivanti usati con maestria, che esaltano la bellezza del creato".