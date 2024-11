Negozi in zona cimiteri. Approvata la variante

Nonostante polemiche ed opposizioni, arriva dal Consiglio comunale il via libera alla costruzione di un nuovo supermercato e di una struttura destinata a ristorazione nel terreno compreso tra i cimiteri e il Polo scolastico Carlesi. La variante, già adottata il 12 aprile scorso, è stata approvata con i voti della maggioranza e quelli contrari di FdI e di Pontedera a Sinistra. L’area ex Giusti, divenuta oggetto di procedura fallimentare e poi acquistata all’asta, andrà ad ospitare una media struttura di vendita (molto probabilmente un supermercato Md) ed una struttura destinata a somministrare alimenti e bevande (probabilmente un fast food) con annessi spazi destinati a parcheggi di pertinenza. L’area è di circa 39mila metri quadrati, con una fascia a verde pubblico a dividere il nuovo complesso dalla strada. Un intervento, come spiegato dal sindaco Franconi, che consentirà di completare il collegamento ciclopedonale che collega il capoluogo a Santa Lucia. Secondo Alessandro Brini, consigliere di Fratelli d’Italia, si è andati ad approvare una variante che va contro legge. "A nostro avviso – dice Brini – questa variante è illegittima, in quanto una delibera del 2007, che prevedeva la riduzione della fascia di rispetto dal cimitero comunale e della Misericordia da 200 metri a 100 metri, faceva specifico riferimento alla possibilità di realizzare qui gli uffici del tribunale (attualmente in piazza Curtatone). Pertanto oggi non è giustificato l’utilizzo di tale riduzione per la realizzazione di edifici a vocazione prettamente commerciale e non di interesse pubblico, che invece permetterebbe una deroga". Un quadro condiviso appieno dalla consigliera Denise Ciampi di Pontedera a Sinistra: "Voglio anche precisare che abbiamo presentato un’interrogazione perché riteniamo che ci siano delle potenziali responsabilità per gli uffici che adottano un atto di questo tipo e credo anche per noi consiglieri se lo avalliamo. Ci preoccupa poi l’incidenza del traffico nella zona, che evidentemente è un problema da non trascurare".

l.b.