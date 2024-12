Nasce l’indirizzo musicale. Nuovo corso alle medie

Una scuola che cresce e offre ulteriori opportunità agli studenti che escono dalle elementari. Importante novità in ambito formativo a San Miniato. Col nuovo anno scolastico 2025-2026, la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Sacchetti – che in questi anni ha introdotto già esperienza significative per alunni ed alunne – attiverà l’indirizzo musicale. Il progetto ambizioso e innovativo destinato ai nuovi iscritti (partirà dunque dalle classi di prima media) – spiega una nota della scuola – arricchirà ulteriormente l’offerta formativa, offrendo l’opportunità di avvicinarsi al mondo della musica in maniera strutturata e professionale.

Questa scelta, appunto, rappresenta una novità assoluta per il territorio di San Miniato e delle zone limitrofe. Gli studenti, affiancati da docenti altamente qualificati, potranno scegliere tra quattro strumenti, ossia pianoforte, violino, clarinetto e percussioni, e arricchire così il loro curricolo formativo, in un percorso che prevede due rientri settimanali e tre nuove discipline: strumento, lettura dello spartito e musica d’insieme. Non solo insegnamento tecnico degli strumenti: l’esperienza educativa permetterà agli studenti di partecipare a laboratori orchestrali, saggi e concerti, con l’obiettivo di sviluppare oltre alle competenze musicali anche soft skills come il lavoro di squadra, la disciplina e la capacità di esprimersi attraverso l’arte.

"Crediamo fermamente che la musica sia un linguaggio universale capace di unire e ispirare – sottolinea Andrea Fubini, dirigente scolastico dell’Istituto Sacchetti -. L’inaugurazione di questo nuovo indirizzo è un investimento sui giovani e sul futuro del nostro territorio. Siamo fiduciosi che l’ufficio scolastico regionale autorizzi l’attivazione del nuovo percorso per arricchire non solo il bagaglio culturale dei nostri studenti, ma prepararli ad affrontare il mondo con maggiore sensibilità e creatività". Le iscrizioni per il nuovo indirizzo musicale potranno essere effettuate dall’8 al 31 gennaio. Per maggiori informazioni, le famiglie possono già contattare la segreteria dell’istituto Sacchetti al numero 0571418101 o visitare il sito web della scuola dove sono presenti molte informazioni.

C. B.