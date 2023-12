Nasce la Piazza dei bambini. Accoglierà giochi e teatro

PONTEDERA

Piazza Vittime dei Lager Nazisti a Pontedera (nel cuore del quartiere stazione) diventerà, per alcuni giorni, la Piazza dei bambini e lo farà con tre pomeriggi loro dedicati, in programma il 23 dicembre, sabato 30 dicembre e venerdì 5 gennaio.

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Pontedera, in collaborazione con la compagnia teatrale Semi Volanti, Arci Ragazzi, Chez Nous Le Cirque e la sezione soci Valdera di Unicoop Firenze. Giochi, teatro dei burattini, laboratori di circo, costituiranno il programma di iniziative riservate ai più piccoli, con il finale di una merenda con la Befana. Nello specifico si parte sabato 23 (l’orario sarà sempre 15 - 18) con i giochi in piazza di Arci Ragazzi seguiti dallo spettacolo di burattini del Teatro di Fio. Il sabato successivo ancora giochi e teatro, con, in più i laboratori di circo di Chez Nous le cirque e venerdì 5 gennaio, dopo i giochi, la merenda offerta dai soci Coop Valdera.