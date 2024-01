MyEdu, didattica digitale. L’adesione del Carducci

SANTA MARIA A MONTE

MyEdu progetta e sviluppa risorse e strumenti per la didattica digitale nelle scuole e collabora con il ministero dell’Istruzione. Anche l’Istituto comprensivo Carducci di Santa Maria a Monte ha aderito a MyEdu. "Per arricchire la didattica quotidiana attraverso l’applicazione della tecnologia digitale – spiega il dirigente Alessandro Imperatrice – Oltre ai laboratori didattici multimediali con gli studenti e ai seminari di formazione con i docenti, MyEdu ci ha fornito una piattaforma didattica ricchissima di contenuti, videolezioni, attività interattive, app, giochi didattici, esercizi e verifiche. Particolarmente apprezzati dai nostri insegnanti e studenti sono stati i workshop con il robot Photon, utile per aiutare bambini e ragazzi ad apprendere concetti base di logica, programmazione, pensiero computazionale e coding". "Alla base del nostro lavoro sta il significato del verbo educare – dice Aurelio Arace, area manager MyEdu – che ci fa smettere di pensare solo ad introdurre, ma soprattutto ci impegna a saper estrarre qualcosa dal discente".