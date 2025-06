Musica e divertimento per il Lotti. Una speciale cena alla Bellaria: "I fondi andranno a pediatria"

PONTEDERAUna serata di musica e divertimento per raccogliere fondi a favore del reparto di pediatria dell’ospedale di Pontedera Felice Lotti. L’idea è del vulcanico David Beltrami, collaboratore della G.S Bellaria, e curatore di molti eventi, soprattutto legati alla solidarietà. "Tutto è nato parlando con Ilaria Frescina alla Bellaria — racconta David — della sua passione per il karaoke, così abbiamo ideato una serata di divertimento per stare insieme e sostenere il lavoro di chi quotidianamente è impegnato con i bambini. Sarà un evento aperto a tutti. Protagonisti saranno proprio i bambini. C’è sempre grande attenzione ai temi solidali alla Bellaria, lo dimostra il fatto che qualcuno ha già devoluto la propria quota in beneficienza, sapendo di non poter essere alla cena". David non è nuovo a iniziative di questo tipo. Lo scorso 8 marzo ha organizzato una cena e la presentazione del libro con gli autori Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone a sostegno dell’associazione Eunice e un calendario dedicato all’associazionismo. "Cominceremo la serata cantando qualcosa tutti insieme — spiega — qualcosa di allegro. La piccola Carolina di 9 anni, figlia di uno dei primi sostenitori della serata Federico Vasto medico della farmacia di Santa Lucia, sarà un po’ la mascotte della serata. Cosa canterò io? Ragazzo fortunato di Jovanotti. Sarà una festa che coinvolgerà tutti". L’appuntamento è per sabato 5 luglio dalle 19.30 con Karakolliamo. Cena a menù fisso, musica, allegria e solidarietà. "Ringrazio Matteo Pinsocchi per la grafica — conclude — e Christian Martini della Bellaria per la fiducia. Durante la serata saranno consegnati anche dei piccoli premi per i più bravi, divertenti e originali".