Museo Staccioli aperto a Pasqua

Mauro Staccioli Museo Archivio, aperto per tutto il weekend di Pasqua e il lunedì 1 aprile. Quesa apertura rientra nella nuova visione della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra che mira alla valorizzazione del contemporaneo nei suoi aspetti artistici e culturali.

"Volterra è città etrusca, romana e medievale e durante la sua storia questi aspetti sono stati più volte messi in luce con mostre e studi dedicati, ma non si può celebrare soltanto il suo passato - afferma Roberto Pepi presidente della Fondazione CRV - adesso è urgente pensarla in una dimensione attuale, realizzando un focus sull’oggi o su un recente passato che possa proiettarla nel futuro".