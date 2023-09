Museo Lanciotto Baldanzi a Terricciola: approvata la mozione per la casa-atelier

TERRICCIOLA

Casa-atelier del pittore Lanciotto Baldanzi, approvata la mozione dell’opposizione per farla diventare un museo. Durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata la mozione presentata da Terricciola Sicura per istituire il Museo Lanciotto Baldanzi. "Si tratta – scrivono Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Sauro Colombini e Filippo Fiorentini – di un primo passo importante per omaggiare il grande artista terricciolese scomparso lo scorso anno e salvaguardare la sua casa-atelier in via Generale Martini, dove il pittore ha vissuto e ha creato le sue straordinarie opere d’arte, tra cui i meravigliosi affreschi realizzati sulle pareti dell’immobile di proprietà comunale soggetto a una prossima azione di ristrutturazione. Con l’approvazione della nostra proposta si chiede di avviare formalmente il procedimento volto a costituire con la famiglia Baldanzi una Fondazione". Inoltre è previsto anche il coinvolgimento della Soprintendenza, per salvaguardare e valorizzare le opere, i luoghi e la storia di Lanciotto Baldanzi.