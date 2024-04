Oltre 1,2 milioni di multe non pagate. Il Comune bussa alla porta dei morosi

San Miniato, 30 aprile 2024 – Dal primo gennaio del 2019 al 30 giugno del 2023 nelle casse del Comune di San Miniato non sono entrati 802.784,43 euro di sanzioni non pagate. Di questi 10.552 riguardano sanzioni non afferenti al codice della strada, il resto, 792mila euro, sono multe per infrazioni al codice della strada. Il Comune, con delibera unanime del consiglio comunale, ha deciso di affidare "il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate non riscosse e divenute titolo esecutivo per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e primi sei mesi del 2023, all’Agenzia delle Entrate Riscossione". In queste decine di migliaia di euro rientrano anche le multe elevate nel periodo del Covid.

Il totale da riscuotere, tra spese e interessi, ammonta a 1 milione e 232.695,76 euro. Una somma consistente che ora il Comune di San Miniato vuol recuperare anche per ristabilire un senso di equità e giustizia tra chi ha regolarmente pagato le sanzioni e chi, invece, ha deciso di lasciarle in un cassetto. Dopo il via libera all’affidamento del servizio all’Agenzia delle Entrate Riscossione cominceranno anche ad arrivare le cartelle alle case dei morosi. Le cartelle sono state ricalcolate con le spese e gli interessi maturati nel tempo.

Ecco il dettaglio delle riscossioni mancanti nei quattro anni e mezzo. I 10.552 euro di sanzioni non afferenti al codice della strada non riscossi nel 2019 diventano 18.624,40 (con i 370 di spese e i 7.702,40 di interessi). Sanzioni al codice della strada. I 157.215,20 non riscossi nel 2019 diventano 316mila 649 (8.108,48 di spese e 151.325,63 di interessi); i 153.619,30 non riscossi nel 2020 salgono a 265.602,51 (3.664,03 di spese e 108.319,18 di interessi); i 173.927,57 non riscossi nel 2021 passano a 262.378,03 (3.492,50 di spese e 84.957,96 di interessi); nel 2022 le multe non pagate al Comune di San Miniato sono state per un totale di 136.865,14 che salgono a 182.509,42 (con 6.774 di spese e 38.870,28 di interessi). Nel primo semestre del 2023 sanzioni non riscosse per 170.605,22 euro che diventano 205.556 (10.818,00 spese e 24.133,27 interessi).

g.n.