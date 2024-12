Muffa al XXV Aprile: "Siamo intervenuti"

PONTEDERA

Muffa, soffitti danneggiati e tapparelle rotte. Il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, risponde alle critiche sollevate dai rappresentanti di istituto del liceo XXV Aprile pubblicate dal nostro giornale nell’edizione di ieri. "In base alle notizie che stanno circolando in queste ore sul Liceo XXV Aprile di Pontedera mi preme precisare quanto segue – afferma Angori – Nei giorni scorsi il nostro ufficio tecnico provinciale ha ricevuto una segnalazione dall’istituto in merito alla presunta presenza di muffa in alcuni locali. I tecnici della Provincia hanno subito incaricato una ditta per le opportune verifiche".

"Gli addetti della ditta sono intervenuti nei giorni scorsi smontando i pannelli del controsoffitto per vedere se ci fossero o meno infiltrazioni – spiega ancora Massimiliano Angori – Per alcuni giorni è stato eseguito un monitoraggio, proprio mentre pioveva, ed è stato appurato che non ci fossero infiltrazioni ma solo efflorescenze saline che risalivano a una infiltrazione dello scorso anno, peraltro risolta. È prevista comunque la tinteggiatura di questi pannelli che sarà eseguita al massimo all’inizio della settimana". Questa è la situazione che a noi risulta".

Alla fine Angori tiene anche a puntualizzare quali sono i rapporti tra l’ente che guida come presidente e le scuole. "Per ogni segnalazione ricordo che ogni istituto ha la facoltà di inviare materiale documentabile di richiesta di intervento ai nostri uffici provinciali attraverso il canale istituzionale della dirigenza scolastica – conclude il presidente della Provincia di Pis – Queste strutture sono costantemente in contatto coi nostri tecnici che sono disponibili a rispondere a tutte le criticità che si presentano, con i tempi necessari e i modi possibili di ripristino".