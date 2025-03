Mostra su De Chirico. In 5mila al Grifoni. Successo dell’evento

Si è conclusa con grande successo la mostra "Giorgio de Chirico. Il valore della Figura", un evento espositivo di altissimo livello curato dal professor Lorenzo Canova con il coordinamento di Filippo Lotti. La rassegna, ospitata a Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, è stata organizzata da Casa d’Arte San Lorenzo per celebrare i suoi trent’anni di attività. L’evento ha accolto oltre 5mila visitatori provenienti da tutta Italia, confermando l’eccezionale portata della mostra. La qualità delle oltre 70 opere esposte e la rilevanza dell’iniziativa hanno attratto un pubblico eterogeneo, composto da appassionati d’arte, studiosi e numerose scolaresche, dalla scuola materna alle scuole elementari, medie e superiori. Per le scuole ed i gruppi organizzati, Casa d’Arte San Lorenzo ha inoltre offerto gratuitamente visite guidate, un’opportunità che ha arricchito ulteriormente l’esperienza dei partecipanti. L’ingresso gratuito alla mostra ha permesso inoltre ad un vasto pubblico di conoscere le opere di Giorgio de Chirico senza barriere economiche, rendendo così l’arte ancora più accessibile e inclusiva. L’organizzazione ringrazie Regione e Comune per il supporto, e Crédit Agricole per la collaborazione nella promozione della mostra".