Pontedera in lutto: è scomparso Mario Lupi, per anni protagonista della vita culturale

Pontedera (Pisa), 17 agosto 2024 – Ieri mattina alle primi luci dell’alba è morto Mario Lupi anzi il prof. Lupi come lo conoscevano tutti. Classe 1937 è stato uno dei protagonisti della vita culturale di Pontedera per decenni e lo studioso che ha contribuito maggiormente a salvare le memorie cittadine in campo fotografico e artistico. Dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte di Lucca si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze e a partire dalla fine degli anni ‘50 ha iniziato la carriera di pittore e grafico, in questo ambito ha allestito mostre personali e partecipato a collettive ottenendo riconoscimenti e premi. In seguito ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento delle discipline artistiche che ha esercitato in varie scuole.

Negli anni ’60 è iniziato il suo eterno rapporto con la fotografia. Nel 1980 ha organizzato e diretto uno studio televisivo in una scuola media a Pontedera. È stato tra i fondatori della Banca intercomunale degli audiovisivi, della sezione didattica del museo nazionale di San Matteo di Pisa e del Centro arti visive del comune di Pontedera. Ha diretto lo studio pubblicitario X2 e la galleria L’Autoscatto. Ha fondato il Centro di documentazione fotografica del Comune di Pontedera e del territorio della Valdera e il Centro Studi e documentazione Andrea da Pontedera. Le attività di quest’ultimo sono confluite nella pubblicazione periodica della rivista il Bollettino, da lui fondata nel 2005. Lupi ha fatto parte del comitato artistico della galleria Otello Cirri di Pontedera, nel 2005 gli è stato consegnato il Premio della cultura della Regione Toscana e nel 2017 il Comune di Pontedera gli ha dedicato una cerimonia con laudatio pubblica. Innumerevoli le sue pubblicazioni di argomento storico artistico, di storia dell’immagine e del territorio, con particolare riferimento a Pontedera e alla Valdera. Oltre al continuo studio sulla figura di Andrea da Pontedera e sulla statua a lui dedicata di cui ha curato il restauro, è importante ricordare anche il volume relativo all’Aeroporto di Pontedera con Marco Barabotti, quello sull’orafo Silvestro Mariotti e quello sullo scultore Pietro Küfferle.

L’ultimo saluto si terra lunedì mattina alle pre 10 in piazza Curtatone, mentre la salma è esposta da ieri.alla cappellina della Misericordia.