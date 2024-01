Morto Lo Bianco: "Era l’anima della banda"

PONSACCO

Ha destato vasto cordoglio nella comunità e in valdera, la morte a 79 anni di Vicenzo Lo Bianco. Un uomo vhe ha portato a Ponsacco l’amore per la musica. Originario di Caccamo, di Palermo in Sicilia, si eracomune della città metropolitana trasferito per lavoro all’inizio degli anni ’70 a Ponsacco, dove ha sempre continuato a coltivare la sua passione per la musica, facendosi anche promotore nel 1999 del gemellaggio tra il Complesso Bandistico Città di Caccamo e la Filarmonica Puccini di Ponsacco. Lo Bianco ha ricoperto per molti anni la carica di presidente della banda di Ponsacco. "Ho avuto modo per anni di confrontarmi con lui e organizzare anche qualche evento bandistico per Ponsacco in iniziative per il mondo del commercio – ricorda Alessandro Simonelli, responsabile Area Vasta Confcommercio – . Il suo ricordo vivrà sempre nella nostra comunità. Mi auguro che la banda di Ponsacco, che negli ultimi anni e per varie ragioni ha fatto poche comparse soprattutto per la precaria salute di Vincenzo, rinasca e porti avanti i suoi ideali". Il funerale sarà celebrato oggi nella Chiesa di San Giovanni Evangelista.