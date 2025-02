Tragedia a Lari, morto l’ex sindaco Paolo Biasci. La scoperta sotto casa

Lari (Pisa), 7 febbraio 2025 – La comunità di Lari è sconvolta dalla notizia della morte di Paolo Biasci, ex sindaco della cittadina in provincia di Pisa fino al 1991. Aveva 74 anni. A scoprire il corpo senza vita del politico sarebbe stato un vicino di casa: Biasci era riverso a terra davanti alla porta del garage e non ha mai ripreso i sensi. La causa della morte sembra legata ad un malore.

“La comunità del Partito Democratico di Casciana Terme Lari – si legge in un post del Pd locale – si unisce al dolore della famiglia nel piangere la scomparsa del compagno Paolo Biasci. Paolo, impegnato in politica sin da giovanissimo, è stato prima Vice-Sindaco e poi Sindaco del Comune di Lari per un lungo periodo dal 1978 al 1991, responsabile di molte scelte amministrative lungimiranti e coraggiose, guadagnandosi la stima e l’affetto di molti cittadini, anche oltre le appartenenze politiche”.

Lasciata l’attività amministrativa Biasci ha proseguito l’attività politica nel PCI, PDS, DS e aderendo dalla nascita al Partito Democratico, di cui è stato il primo segretario della Unione Comunale di Lari. “Paolo – si legge ancora nella nota del Pd – aveva recentemente rinnovato l’adesione al nostro Partito, manifestando anche la disponibilità ad un ruolo più attivo. Ci mancheranno la sua lucidità e la sua capacità di analisi, il suo saper stare con la gente, il suo saper coniugare in modo moderno valori forti e antichi, il suo saper esprimere con toni pacati posizioni nette e forti”