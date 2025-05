Incastrato fra la motozappa e un albero, muore a 84 anni

Calcinaia (Pisa), 13 maggio 2025 – Un guasto al motocoltivatore, una manovra errata o una disattenzione. Potrebbero essere queste le cause della morte di un uomo di 84 anni, Francesco Sasso, pensionato e padre di tre figlie, spirato all’ospedale di Pisa dove era appena stato trasportato dopo un incidente agricolo nel suo terreno. La tragedia nell’orto di proprietà dell’anziano in via del Battaglione a Fornacette, nel comune di Calcinaia.

Erano da poco passate le 17,30 e Francesco Sasso, vedovo e padre di tre figlie, era nel suo piccolo appezzamento agricolo. La sua passione. Il suo passatempo. Secondo quanto avrebbero ricostruito gli agenti della polizia locale di Calcinaia, l’anziano stava manovrando il motocoltivatore quando, all’improvviso, il piccolo mezzo agricolo l’ha schiacciato contro il tronco di un ulivo.

Le condizioni dell’anziano sono apparse subito gravissime. Quando i soccorritori del 118 – i volontari della Pubblica Assistenza di Fornacette e l’automedica da Pontedera con medico e infermiere – sono arrivati nell’orto di via del Battaglione l’uomo non dava segni di vita. Non era cosciente e non rispondeva agli stimoli. I sanitari sono riusciti a rianimarlo e a stabilizzarne le condizioni per tentare il trasporto in ospedale a Pisa.

Ma poco dopo l’arrivo nella stroke room il cuore di Francesco Sasso si è fermato per sempre. Anche il personale dell’emergenza-urgenza dell’ospedale Cisanello ha provato a rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare.

Dall’ospedale è stata informata subito la polizia locale che a sua volta ha notiziato il sostituto procuratore di turno in procura a Pisa che ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per poter predisporre il funerale, senza alcun accertamento alla medicina legale. Evidentemente il magistrato ha ritenuto che le cause del decesso fossero chiare e non ci fosse bisogno di altri accertamenti. Il mezzo agricolo è stato sottoposto a sequestro in vista di ulteriori indagini che potrebbero essere disposte dalla procura, anche se pare chiaro che si sia trattato di un tragico incidente. Una drammatica fatalità.