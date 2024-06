Investito e ucciso dal trattore, tragedia in campagna a San Miniato: chi era la vittima

San Miniato (Pisa), 7 giugno 2024 – Investito e ucciso dal trattore. Il dramma si è consumato in uno sterrato del sanminiatese che – da quanto abbiamo appreso – ha reso non semplici sia il soccorso della vittima, sia le successive operazioni tecniche necessarie ai rilievi per stabilire l’esatta dinamica della tragedia. Ci sono ancora indagini in corso per capire cosa sia successo. Al vaglio tutti gli elementi raccolti, le misurazioni, il posizionamento della vittima rispetto al mezzo, con i quali gli inquirenti potranno procedere alla ricostruire dell’accaduto.

A perdere la vita, nelle campagne di San Miniato, è stato un pensionato di 83 anni. La tragedia è avvenuta poco prima delle 18. Segnatamente alle 17,40, quando è scattato l’allarme e personale sanitario del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti nella zona fra via maremma a Ponte a Egola e Montebicchieri, dopo aver ricevuto la segnalazione di un incidente con un mezzo agricolo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, appunto, per il pensionato non c’era più nulla da fare. Da quanto abbiamo appreso a perdere la vita è stato Roberto Rosignoli, residente nella zona. Oltre i vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Miniato per gli accertamenti di rito finalizzati a ricostruire il copione del fatto.

L’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma dell’83enne all’istituto di medicina legale di Pisa per gli esami autoptici. Il personale vigili del fuoco ha provveduto al trasporto della vittima dal luogo del ritrovamento ai mezzi, ed alla gestione dello scenario impervio per consentire gli accessi all’area e gli accertamenti di legge.

