Morto Frediani. Una vita spesa in aiuto agli altri

BIENTINA

Un lutto per tutta la comunità di Bientina. E’ morto Andrea Frediano, presidente dell’associazione Lunperlaltro. "Con il suo impegno e la sua generosità, Andrea ha saputo rappresentare come pochi altri i valori della solidarietà e del volontariato non solo per la nostra associazione – si legge in un posto dell’associazione – ma per l’intera comunità di Bientina. Ci stringiamo attorno alla famiglia e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere le sue doti umane e morali e di apprezzare la sua costante attività di sostegno alle persone e alle famiglie più fragili".

Al post su Facebook di Lunperlaltro segue anche il messaggio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Dario Carmassi. "Quando una persona impegnata e significativa per una comunità ci lascia, siamo soliti dire che lascia un grande vuoto.

Andrea Frediani ci lascia solo pienezza – le parole del Comune di Bientina – Il suo impegno, la sua capacità così rara di trasformare l’esperienza del dolore in esperienza di bene, hanno arricchito Bientina in modo davvero profondo. Le associazioni ’Amici di Niccolò’ e ’Lunperlatro’ sono solo le testimonianze più evidenti della vita di Andrea.

Ha portato a Bientina la musica meravigliosa dei ragazzi e delle ragazze che attraverso la rassegna ’L’angelo biondo’ sosteneva con delle borse di studio. Chi di noi non ha acquistato un uovo di Pasqua per la ricerca sul neuroblastona? Chi di noi, facendo la spesa, non ha fatto un sacchettino a parte da lasciare ai volontari per fare i pacchi alimentari per chi fa più fatica? L’amministrazione comunale e tutta la comunità bientinese si stringono intorno ad Anna Paola, a tutta la famiglia, agli amici e a tutti coloro che con Andrea hanno condiviso l’esperienza di bene che ci ha lasciato". Domani, alle 9,30, il funerale in chiesa a Bientina.