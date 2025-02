Muore per un malore a 36 anni. Peccioli piange la scomparsa di Federico Tedesco

Peccioli, 27 febbraio 2025 – “Da oggi scenderemo in campo anche per ricordare Federico, che sarà uno dei nostri simboli”. I Giganti piangono Federico Tedesco, 36enne originario di Peccioli, che è morto pochi giorni fa a seguito di un malore. Un lutto doloroso che arriva come una doccia fredda per la famiglia Tedesco che alla fine di settembre del 2024 aveva detto addio a Cristian Bombara, cugino di Federico che viveva a Libbiano, ucciso da una malattia che lo ha portato via a soli 29 anni. Nonostante avesse cercato fortuna altrove, nella città di Harrogate in Inghilterra dove da 10 anni lavorava nel settore dell’edilizia,

Federico Tedesco era stato molto legato al suo paese anche grazie al rapporto col fratello Davide, dirigente della società amatoriale calcistica “Amici di Tana“ che lo hanno ricordato con grande affetto. “Il nostro gruppo è nato per mantenere vivo il ricordo di Ruggero Nocchi, detto ‘Tana’, e dell’amico Duccio, scomparsi troppo presto. Per noi, giocare è molto più di una semplice partita: scendiamo in campo per un Paese, sì, ma soprattutto per tenere vivo il ricordo di chi non c’è più, anno dopo anno. Oggi, ancora una volta, ci stringiamo attorno a Davide Tedesco e alla sua famiglia per la prematura scomparsa del fratello Federico, a soli 36 anni. Dopo aver detto addio a Cristian, scomparso a soli 29 anni, oggi la famiglia Tedesco si trova ad affrontare un’altra perdita difficile da accettare“.

La società calcistica amatoriale continua dicendo che “Davide, prima di essere un dirigente, è stato un nostro compagno. È un simbolo di questo gruppo, un pilastro, un esempio di dedizione, passione e amore per questa maglia. Ora, nel momento più difficile, siamo noi a dover essere al suo fianco. Da oggi scenderemo in campo anche per ricordare Federico”.