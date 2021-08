Pontedera, 27 agosto 2021 - Una città in lutto per la morte di Ruzhdije Zero, 20 anni. La ragazza di Pontedera si è spenta a causa di una malattia. Una morte che lascia sotto choc gli amici e gli ex compagni di scuola dell'istituto comprensivo "Pacinotti", che la giovane aveva frequentato. L'annuncio della morte è stato dato con dei manifesti funebri a Pontedera.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. Una grave malattia, scoperta tempo fa, la causa della morte. Vogliamo stringerci – interviene con un pensiero l’istituto Comprensivo Pacinotti di Pontedera – intorno alla famiglia di Ruzhdije Zero, nostra ex alunna, prematuramente scomparsa. A loro va il nostro più sincero abbraccio da parte dei docenti, le compagne e i compagni di scuola che l’hanno conosciuta».

I funerali si svolgono sabato 28 agosto, alle 11.30 dall’abitazione della famiglia fino al cimitero comunale di Pontedera.