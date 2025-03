Morta Carla Bastianelli, la Carlina. Volontaria della sagra e dell’asilo

E’ morta, dopo una lunga malattia, Carla Bastianelli. La Carlina, come veniva chiamata da tutti a Santa Maria a Monte, è stata una delle colonne della sagra della patata, volontaria della scuola dell’Infanzia Beata Diana Giuntini e impegnata in molte iniziative del paese insieme al compianto marito Leopoldo Teseo Fogli. "Fin da sempre la Carlina ha fatto parte della nostra sagra con il suo entusiasmo contagioso, i suoi sorrisi e la tenacia di chi non vuol cedere il passo alla stanchezza...", il ricordo del comitato. "Da sempre impegnata nella nostra scuola come volontaria, portavi con te sempre tanta allegria, ci mancherai", il saluto dell’asilo. Lascia i figli Erica e Cristian, i nipoti, la nuora, il genero e tutti gli altri parenti. Il funerale ci sarà oggi, alle 14.45, nella chiesa Collegiata.